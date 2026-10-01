Мусорный полигон в Петушинском округе задолжал 13 миллионов рублей

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка на полигоне твердых бытовых отходов близ деревни Бабанино Петушинского округа.

На момент проверки отходы туда не привозили, комплекс не работал и сортировку не производил. Вместе с тем, сваленные горы мусора не были защищены от дождя и снега, а фильтрат из захламленной обводной канавы не подвергался очистке.

Кроме того, АО «Полигон», эксплуатирующее данную свалку, не внесло авансовый платеж за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год. Сумма задолженности составила 13 миллионов рублей.

По результатам проверки на предприятие и его руководителя было составлено несколько административных протоколов, в том числе за несоблюдение экологических требований, не несение платы за негативное воздействие на окружающую среду и нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.