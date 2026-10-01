В Вязниковском округе в ДТП с грузовиками пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 октября около 10.55 на 277 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

По предварительным данным, грузовик марки «Мерседес Актрос» с полуприцепом под управлением 33-летнего водителя врезался в стоявший на обочине «КамАЗ», за рулем которого находился 54-летний шофер.

На место аварии выезжали сотрудники ГАИ, подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области и бригада «скорой помощи». Подразделению МЧС пришлось деблокировать из разбитой кабины водителя «Мерседеса». Он оказался единственным пострадавшим в этом ДТП, бригада «скорой помощи» доставила дальнобойщика в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.