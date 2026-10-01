В Правительстве Владимирской области произошли кадровые изменения

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает правительство Владимирской области, с 1 октября Управление массовых коммуникаций вместо Екатерины Гуцаленко возглавила Елена Котелевец, а руководить протокольно-организационным управлением будет Елена Фадеева.

Елена Котелевец окончила Курский государственный медицинский университет и Российскую академию госслужбы при Президенте России. Она преподавала во Владимирском базовом медицинском колледже, трудилась в администрации города Владимира и в ресурсоснабжающих организациях. Последнее место работы — Владимирский филиал ПАО «Т Плюс», где она возглавляла региональный центр стратегических коммуникаций.

Елена Фадеева окончила ВлГУ и ВЮИ ФСИН, с 2004 года работала в администрации Владимирской области, и до настоящего времени была начальником управления организационной работы госслужбы. Кроме того, Фадеева и Котелевец одновременно будут являться заместителями руководителя Администрации губернатора Владимирской области.

Что касается Екатерины Гуцаленко, то она перешла на должность заместителя министра внутренней политики региона. Ей предстоит курировать работу с профессиональными и творческими союзами, общественными организациями и ЦУР. Это назначение в Правительстве Владимирской области неофициально назвали усилением внутриполитического блока.