Во Владимире заново проведут торги на покупку новогодней ели

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в ближайшее время будет проведен новый конкурс на определение подрядчика, которому потребуется поставить для нужд областного центра новогоднюю ель высотой 18 метров со световым шатром диаметром 32 метра.

Самое удивительное, что эти торги уже проводили в 2025 году, и победитель привез и установил на Соборной площади ель с шатром. Но теперь оказалось, что та елка была совсем не тем, что нужно.

В горадминистрации уточнили, что она имела плохое качество и не соответствовала техническому заданию. В итоге работу мэрия не приняла, а уже выплаченные деньги городу вернули. Самого подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

И вот, 30 сентября объявлен повторный конкурс на поставку точно такой же новогодней ели. Остается надеяться, что на этот раз праздничное дерево окажется качественным.