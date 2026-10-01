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НовостиОбщество1 октября 2026 11:21

Во Владимире ограничат движение по улице Годова Гора

Всему виной работы по благоустройству
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Как сообщает администрация города Владимира, на улице Годова Гора на участке от музейного центра «Палаты» до дома №3 2 октября будет ограничено движение с 9 часов утра до 16.00.

Ограничение вводится в связи с тем, что в рамках месячника по благоустройству будут проводиться работы по опиловке аварийных деревьев и расчистке склона. Для проезда к жилым домам жителям улицы Годова Гора придется ехать через улицу Урицкого.

В связи с этим обстоятельством в мэрии попросили жителей заранее планировать свои маршруты.