В Александрове юные друзья угнали «Газель» и устроили ДТП с пострадавшим

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, на днях завершено расследование уголовного дела по факту угона, совершенного группой лиц. В преступлении обвиняются 15-летний юноша и его 19-летний друг.

По версии следствия, в ночь на 7 августа младший парень пришел к старшему, у которого был день рождения. С ними была и общая несовершеннолетняя подруга. Вся компания пила алкоголь, а уже ночью парни сговорились угнать машину у одного из местных жителей, чтобы покататься.

Ребята знали, что автолюбитель не запирает свои машины, и сперва пробрались в «Жигули» четвертой модели, но завести легковушку не смогли. Тогда они пересели в грузовую «Газель» и в нетрезвом виде поехали кататься, захватив с собой подругу. За рулем был 15-летний парень, который имел навыки управления машиной.

Во время поездки по трассе «Александров-Карабаново» юный водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, после чего опрокинулась.

В итоге «Газель» оказалась полностью разбита и восстановлению не подлежит. Парни травм не получили, а подруга пострадала — у нее диагностировали переломы. Молодые люди остановили попутку, и вскоре девушку доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожало.

Уголовное дело в отношении 19-летнего парня с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Александровский городской суд. Дело в отношению его 15-летнего друга также на днях отправится во дворец правосудия.