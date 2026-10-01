Житель Владимира осужден за публичные призывы к свержению власти

. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства в январе текущего года задержали 39-летнего жителя поселка Содышка, что под Владимиром. Мужчина был уличен в публичных призывах к терроризму.

На днях 2-й Западный окружной военный суд вынес ему обвинительный приговор. Судом установлено, что владимирец в одной из соцсетей разместил комментарий, призывавший российских военнослужащих к насильственному свержению действующей в России власти.

С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 5 годам колонии общего режима с запретом администрирования сайтов на срок 2 года.