Во Владимире началось строительство дороги в районе Сновицы-Веризино

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в раоне Сновицы-Веризино начался первый этап работ по строительству новой дороги на улице Фалалеевская.

Сейчас участок освобожден от зелени, также удалось вывести строительный мусор и обустроить площадку. Специалисты приступили к устройству ливневой канализации, а тем временем ведется закупка необходимых материалов.

Планируется, что здесь появится автомобильная дорога длинной в 401 метр с ливневкой, тротуар с лестницей и пандусом, фонари, автобусная остановка с павильоном и разворотным кругом. Кроме того, предстоит перенести инженерные коммуникации.