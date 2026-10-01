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НовостиОбщество1 октября 2026 7:15

Во Владимире началось строительство дороги в районе Сновицы-Веризино

Новый путь проложат на улице Фалалеевская
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в раоне Сновицы-Веризино начался первый этап работ по строительству новой дороги на улице Фалалеевская.

Сейчас участок освобожден от зелени, также удалось вывести строительный мусор и обустроить площадку. Специалисты приступили к устройству ливневой канализации, а тем временем ведется закупка необходимых материалов.

Планируется, что здесь появится автомобильная дорога длинной в 401 метр с ливневкой, тротуар с лестницей и пандусом, фонари, автобусная остановка с павильоном и разворотным кругом. Кроме того, предстоит перенести инженерные коммуникации.