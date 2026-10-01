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НовостиОбщество1 октября 2026 6:38

Во Владимирской области приняты поправки в закон о земле для многодетных семей

Отныне им будет легче построить дома на своих участках
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Законодательное Собрание Владимирской области 30 сентября в ходе очередного заседания рассмотрело ряд социальных вопросов, одним из которых стало принятие поправок в региональное законодательство о земле для многодетных семей.

Согласно вновь принятому закону, участки, предоставляемые им бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства, будут обеспечиваться инженерной инфраструктурой — дорогами и коммуникациями, в порядке, который должно установить Правительство Владимирской области

Также изменения коснулись изменения в закон о регулировании земельных отношений. Теперь право на внеочередное получение земли под строительство дома получили семьи, в которых одновременно родились трое и более детей. Обязательным условием обозначено проживание на территории Владимирской области как минимум пяти лет.