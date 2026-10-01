Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар на производстве пластика

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 1 октября в 2.45 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях получили информацию о пожаре на производстве пластика, расположенного в городе Петушки на улице Клязьминская, дом 1 «В».

На место ЧП немедленно были направлены подразделения Петушинского, Собинского и Владимирского пожарно-спасательных гарнизонов. В общей сложности к тушению привлекались 47 сотрудников МЧС на 13 пожарных машинах.

Когда первые расчеты прибыли к производству, оказалось, что внутри вся площадь охвачена огнем. В 5.29 пожар был локализован на площади 3900 квадратных метров, а в 6.20 пламя удалось полностью потушить на той же площади.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.