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НовостиОбщество30 сентября 2026 18:36

Власти Владимирской области опровергли информацию о «мобилизационных планах»

Фейковое сообщение от имени главы региона было сделано в соцсетях
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

Как уже случалось раньше, якобы от имени губернатора Владимирской области в соцсетях распространились сведения, согласно которым региону спущен некий план по мобилизации на службу в Вооруженные силы России.

Однако в областном правительстве поспешили опровергнуть данные сведения.

«В соцсетях распространяется информация о «мобилизационных планах» Владимирской области и других регионов на октябрь. Она не соответствует действительности». - официально заявили власти региона.

Одновременно владимирцев попросили быть бдительными и доверять только сообщениям из официальных источников.