Горсовет Владимира досрочно покинул депутат Дмитрий Садовников

Фото: администрация города Владимира

На состоявшемся 30 сентября заседании Совета народных депутатов Владимира одним из вопросов повестки дня стал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Садовникова, который являлся депутатом по округу №24, что находится в Добром.

Уточняется, что решение народный избранник принял самостоятельно в связи с переходом на другое поприще.

Председатель горсовета Николай Толбухин поблагодарил его за совместную работу, а также напомнил, что уходящий депутат участвовал в специальной военной операции. Таким образом, Дмитрий Садовников находился в составе горсовета Владимира около одного года.