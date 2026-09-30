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НовостиОбщество30 сентября 2026 14:47

Горсовет Владимира досрочно покинул депутат Дмитрий Садовников

Решение об этом он принял самостоятельно
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

На состоявшемся 30 сентября заседании Совета народных депутатов Владимира одним из вопросов повестки дня стал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Садовникова, который являлся депутатом по округу №24, что находится в Добром.

Уточняется, что решение народный избранник принял самостоятельно в связи с переходом на другое поприще.

Председатель горсовета Николай Толбухин поблагодарил его за совместную работу, а также напомнил, что уходящий депутат участвовал в специальной военной операции. Таким образом, Дмитрий Садовников находился в составе горсовета Владимира около одного года.