Владимирских футболистов юношеского «Торпедо» наказали за драку с соперником

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо», 28 сентября Контрольно-дисциплинарная комиссия МФФ рассмотрела резонансный инцидент, произошедший 24 сентября во Владимирена малой спортивной арене «Торпедо».

В тот день юноши «Торпедо» из Владимира встречались с ребятами из команды «СШ №6» города Рыбинска. После окончания матча между соперниками по какой-то причине вспыхнула крупная драка, которую быстро погасили судьи и тренеры. Однако снятое очевидцами видео моментально разлетелось по соцсетям.

Уже тогда в МФФ «Золотое кольцо» заявили, что безнаказанным этот инцидент не останется, и вот, этот момент настал.

По итогам разбора ситуации КДК вынес суровое решение: сыгранный 24 сентября матч отменить, а обеим командам засчитать техническое поражение со счетом 0:3, при этом в турнирную таблицу внесут соответствующие данные. Кроме того, до конца сезона были дисквалифицированы пятеро юных футболистов — двое торпедовцев и трое ребят из Рыбинска.

Теперь дисквалифицированным футболистам разрешили присутствовать на трибуне, но располагаться не ближе чем в пятом ряду. Также они не имеют право подходить близко к полю. Более того, провинившимся спортсменам запрещено посещать подтрибунные помещения, раздевалки и игровую зону.

Остается надеяться, что в итоге юные футболисты помирятся и спорные вопросы будут решать не кулаками, а красивой игрой в мяч.