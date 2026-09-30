Во Владимирской области решено сохранять память о первом следователе России

Фото: СК России

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, сотрудники СК совместно с учениками ведомственных образовательных организаций приехали в Александров, где состоялись мероприятия, связанные с именем Ивана Бутурлина.

Бутурлин также известен, как один из первых следователей России и сподвижник Петра I, расследовавший дела государственной важности.

В мероприятиях приняли участие советник Председателя СК России Александр Федоров, глава Культурного центра СК Мария Краснопеева, руководитель отдела образовательной деятельности Следкома Наталия Собченко, руководитель регионального СУ СКР Артем Кулаков, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова, епископ Александровский и Юрьев-Польский Стефан и другие гости.

После возложения цветов к месту погребения Ивана Бутурлина и памятного молебна делегация прибыла в родовое имение петровского сподвижника в село Крутец.

В завершении мероприятий в епархиальном управлении состоялось подписание соглашения о сохранении культурного наследия и сохранении памяти Бутурлина. Соглашение подписано СК России, ВСМЗ, Александровской епархией и представителем АНО «Ансамбль Усадьбы Бутурлиных-Зубовых».