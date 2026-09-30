Во Владимире увековечат память русского писателя Александра Грибоедова

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 30 сентября в ходе заседания комитета горсовета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям ключевой темой обсуждений стал вопрос об увековечивании памяти классика русской литературы, знаменитого писателя и дипломата Александра Грибоедова.

С докладом об этой инициативе выступил начальник управления архитектуры и строительства горадминистрации Владимира Игорь Соловьев. Он представил на суд народных избранников проект мемориальной доски. Ее планируется разместить в центре города — на стене дома №17 по улице Девической.

Члены комитета обсудили облик планируемой мемориальной доски, а также то, как она впишется в окружающее пространство. По итогам обсуждений проект получил одобрение и его вынесли на утверждение горсоветом.