В Гусь-Хрустальном местный житель отправлен в колонию за убийство гостя

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, 62-летний житель города Курлово Гусь-Хрустального округа осужден за совершение убийства.

Государственное обвинение поддерживал Гусь-Хрустальный межрайонный прокурора Евгений Рыгалов.

Судом установлено, что вечером 22 февраля текущего года мужчина у себя дома пил алкогольные напитки с двумя приятелями. После того, как один из них ушел, второй лег на кровать в уличной одежде и в грязной обуви и заснул.

Хозяину это очень не понравилось и он принялся будить гостя, однако тот не просыпался, лишь бросив несколько оскорбительных фраз во сне.

Разозлившись, хозяин дома принялся избивать спящего, нанеся ему множество ударов не только руками, но также ножкой табурета и обухом топора, нанося удары по голове и телу.

Так и не сумев разбудить гостя, мужчина ушел спать, а утром обнаружил, что его приятель скончался. После этого он позвонил сестре и все рассказал, а та чуть позже вызвала полицию.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также удовлетворен иск сестры погибшего, проходящей по делу потерпевшей, о возмещении морального вреда в размере 1 миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил.