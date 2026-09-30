Во Владимире продолжается ликвидация трех районных администраций

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На сайте администрации города Владимира опубликован проект решения Совета народных депутатов областного центра, который предлагает внести изменения в структуру горадминистрации, исключив из ее состава администрации Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского района.

Предполагается, что в случае принятия это решение вступит в силу 26 октября 2026 года. Фактически речь ведется о прекращении работы всех трех районных администраций.

Впрочем, решение об упразднении районных властей было принято давно с учетом проводящейся во Владимирской области муниципальной реформы.