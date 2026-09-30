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НовостиОбщество30 сентября 2026 10:16

Во Владимире продолжается ликвидация трех районных администраций

Планируется, что изменения произойдут уже в октябре
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На сайте администрации города Владимира опубликован проект решения Совета народных депутатов областного центра, который предлагает внести изменения в структуру горадминистрации, исключив из ее состава администрации Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского района.

Предполагается, что в случае принятия это решение вступит в силу 26 октября 2026 года. Фактически речь ведется о прекращении работы всех трех районных администраций.

Впрочем, решение об упразднении районных властей было принято давно с учетом проводящейся во Владимирской области муниципальной реформы.