В Коврове у предпринимателя изъяли 650 пачек сигарет без специального кода

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, сотрудники территориального отдела по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам по материалам полицейской проверки составили протокол об административном правонарушении на местного предпринимателя.

Установлено, что у бизнесмена, занимающегося продажей табака и никотинсодержащей продукции, обнаружили и изъяли 650 пачек сигарет без специального двухмерного QR-кода для передачи информации в систему «Честный знак».

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья признал предпринимателя виновным и наказал штрафом в размере 300 тысяч рублей. Все изъятые сигареты у него были конфискованы.

Постановление суда в законную силу не вступило.