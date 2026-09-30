В Коврове у предпринимателя изъяли 650 пачек сигарет без специального кода

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, сотрудники территориального отдела по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам по материалам полицейской проверки составили протокол об административном правонарушении на местного предпринимателя.
Установлено, что у бизнесмена, занимающегося продажей табака и никотинсодержащей продукции, обнаружили и изъяли 650 пачек сигарет без специального двухмерного QR-кода для передачи информации в систему «Честный знак».
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья признал предпринимателя виновным и наказал штрафом в размере 300 тысяч рублей. Все изъятые сигареты у него были конфискованы.
Постановление суда в законную силу не вступило.