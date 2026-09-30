В Камешково мужчину осудят за нападение на хозяйку дома во время застолья

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского округа утвердило обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в июле текущего года 41-летний мужчина и его подруга пришли домой к приятельнице, попросившись пожить у последней. Хозяйка предложила гостям войти в дом и там выпить алкоголь. Те согласились, но в ходе застолья нетрезвый мужчина взял нож и дважды ударил хозяйку в живот.

Одна из подруг пострадавшей вызвала «скорую помощь», к счастью, врачам удалось спасти женщину. Однако она получила тяжелые травмы, которые эксперты расценили, как тяжкий вред здоровью. Напавший на нее мужчина был задержан.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Камешковский районный суд.