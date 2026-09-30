Владимирская область станет площадкой для пробного использования роверов

. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На официальном сайте правовой информации России размещено постановление Правительства Российской Федерации об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роверов.

К постановлению прилагается соответствующая программа, в которой указаны нюансы эксперимента.

Под ровером понимается небольшая машина-бесплотник, которая призвана ездить по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью не более 25 километров в час. И хотя фактически это беспилотники, контролировать их будут специально обученные диспетчеры.

В течение трех лет роверы будут колесить по городам 34 регионов России, в число которых попала Владимирская область.

По результатам эксперимента роверы должны будут накатать определенный пробег и выполнить определенное число заказов. После этого можно будет судить об их эффективности.