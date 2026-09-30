В Юрьев-Польском слишком медленно строят пансионат для пожилых и инвалидов

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Юрьев-Польского округа контролирует ход строительства пансионата для пожилых и инвалидов в районном центре.

Социальное учреждение строят в рамках нацпроекта «Семья», контракт на его возведение ГБУ «Областройзаказчик» заключил с ООО «Гривна» еще в марте 2024 года. Окончание строительства обозначено декабрем 2026 года.

В мае текущего года прокуратура после проведенной проверки внесла подрядчику представление об устранении нарушений, связанных с отставанием от графика. После этого работы на объекте активизировали, специалисты, в том числе, установили блочно-модульную котельную и закончили возведение перегородок кирпичной кладки в здании.

Но очередной выезд прокурора Юрьев-Польского округа Сергея Лаврентьева на объект показал, что темпы строительства снова снизились, и людей на стройплощадке недостаточно. Это обстоятельство может повлечь срыв сроков строительства, в связи с чем подрядчику вновь было внесено представление. Завершение строительства остается на контроле прокуратуры.