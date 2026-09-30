Владимирцы одержали победу в чемпионате России по спортивному ориентированию

Фото: Министерство спорта Владимирской области

Как сообщает Министерство спорта Владимирской области, поистине историческое событие произошло на состязаниях кроссового чемпионата России по спортивному ориентированию, проходившему в Ижевске.

Лучшие спортсмены страны состязались в четырех дисциплинах в течение нескольких дней, и команда из Владимирской области завоевала все без исключения золотые награды.

Так, Вероника Калинина взяла сразу три золота, Марк Тутынин одержал две победы и получил одну бронзу, еще одно личное золото у Павла Брызгалова.

В трехэтапной эстафете среди мужчин Павел Брызгалов, Маркт Тутынин и Илья Рогов вновь одержали победу. Впрочем, не уступили и женщины — Олеся Гладилкина, Анастасия Рудная и Вероника Калинина тоже завоевали в этой эстафете золотую награду.

Таким образом, из Удмуртии владимирские спортсмены привезли восемь золотых и одну бронзовую награду.