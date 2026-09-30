В Кольчугинском округе сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в ДТП

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 29 сентября в 17.00 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях получили информацию о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Кольчугинском округе на трассе «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» у деревни Новоселка.

На место ДТП выезжали подразделение МЧС, бригада «скорой помощи» и экипаж Госавтоинспекции. Как выяснилось, столкнулись два легковых автомобиля, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавшего.

Всего на месте аварии работали 12 сотрудников экстренных служб на четырех машинах. Информация уточняется.