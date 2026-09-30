Во Владимирской области отменили режим беспилотной опасности

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Министерство региональной безопасности Владимирской области через экстренный канал оповещения населения рано утром 30 сентября сообщило об отбое беспилотной опасности, который был введен накануне.

Об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов жителей региона предупреждали 29 сентября в 22.36. Владимирцам рекомендовали на это время оставаться в помещениях и не подходить к окнам, либо пройти в укрытие. Также жителей и гостей региона предупредили об ответственности за съемку БПЛА и работы ПВО.