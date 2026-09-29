Житель Владимирской области удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

Александр Картинкин. Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, житель региона удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Этим жителем оказался первый заместитель главы администрации Гороховецкого округа Александр Картинкин.

Соответствующий указ подписан Президентом России и опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно тексту документа, высокой награды Александр Картинкин удостоился за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Стоит отметить, что еще при губернаторе Светлане Орловой Александр Картинкин являлся главой Гороховецкого района. Позднее он занял должность первого заместителя главы администрации этого же района (ныне округа), которую и занимает по сей день.