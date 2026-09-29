Во Владимирской области модернизировали пункты весогабаритного контроля

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Правительство Владимирской области, три автоматических пункта весогабаритного контроля, размещенные в регионе, прошли модернизацию. Первый находится на 128 километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики», второй на 9 километре автодороги «Струнино-Площево» Александровского округа и третий на 4 километре трассы «Дубки-Киржач» в Киржачском округе.

Теперь на этих пунктах установили средства для обзорного и фронтального фотографирования транспорта, усилили наружное освещение, установили контроллеры и оборудование для взаимодействия с измерительными приборами, доработали программное обеспечение, в том числе для измерения параметров при разных скоростях машин включая ускорение и замедление, а также оснастили пункты оборудованием, отвечающим за безопасность передачи информации.