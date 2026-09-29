Во Владимирской области объявлено предупреждение о заморозках

. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 30 сентября во регионе температура воздуха составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, причем местами столбики термометров опустятся до значений в -2 градуса.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Владимирской области предупредило жителей о грядущих заморозках, отметив вероятное увеличение техногенных пожаров в связи с работой электрообогревателей или розжигом печей.

Владимирский ЦГМС отметил, что днем температура воздуха прогреется до отметок от +13 до +18 градусов, причем ночью ветер будет слабый, а днем подует с севера со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидается туман.

Жителям и гостям Владимирской области следует быть осторожнее при обогреве помещений. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».