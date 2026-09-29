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НовостиОбщество29 сентября 2026 9:23

Владимиро-Суздальский музей на день сделает бесплатным вход для пенсионеров

Такой подарок ВСМЗ сделал пожилым людям на грядущий праздник
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Как сообщает Владимиро-Суздальский музей-заповедник, 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В связи с этим было принято решение во всех филиалах ВСМЗ сделать бесплатным вход для людей старшего поколения.

Правда, для посещения музея необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение.

Стоит отметить, что с 28 сентября по 4 октября во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике работает ряд выставок. В частности, семь из них работают во Владимире в Палатах. Также выставки действуют в Суздале, Александрове, Гусь-Хрустальном и во Владимире в Музее природы.