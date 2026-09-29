Во Владимирской области за неделю 81 человек был укушен клещами

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по результатам еженедельного мониторинга ситуации с болезнями, передающимися с укусами клещей, во все больницы, поликлиники и ФАПы региона по поводу укусов лесных кровососов обратился 81 человек, при этом в 21 случае от клещей пострадали дети.

Всего с момента первого присасывания клеща в медучреждения Владимирской области по этому поводу обратилось 2764 человека, включая 561 ребенка. К счастью, случаев заражения вирусным клещевым энцефалитом на территории региона не имелось.

По данным исследований, проведенных в лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций регионального Центра гигиены и эпидемиологии, на прошлой недели из общей массы исследованных клещей, снятых с людей, было сделано восемь положительных находок.

Так, в семи случаях специалисты обнаружили иксодовый клещевой боррелиоз, а в одном случае отмечен гранулоцитарный анаплазмоз человека.