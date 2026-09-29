Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 сентября 2026 8:34

Во Владимирской области за неделю 81 человек был укушен клещами

Столько обращений по этому поводу зарегистрировали в медучреждениях региона
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по результатам еженедельного мониторинга ситуации с болезнями, передающимися с укусами клещей, во все больницы, поликлиники и ФАПы региона по поводу укусов лесных кровососов обратился 81 человек, при этом в 21 случае от клещей пострадали дети.

Всего с момента первого присасывания клеща в медучреждения Владимирской области по этому поводу обратилось 2764 человека, включая 561 ребенка. К счастью, случаев заражения вирусным клещевым энцефалитом на территории региона не имелось.

По данным исследований, проведенных в лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций регионального Центра гигиены и эпидемиологии, на прошлой недели из общей массы исследованных клещей, снятых с людей, было сделано восемь положительных находок.

Так, в семи случаях специалисты обнаружили иксодовый клещевой боррелиоз, а в одном случае отмечен гранулоцитарный анаплазмоз человека.