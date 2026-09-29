В Гусь-Хрустальном задержан второй участник дела о хищении бюджетных средств

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Гусь-Хрустальном задержан второй соучастник дела по факту покушения на мошенничество при благоустройстве городской набережной.

Ранее был арестован исполнительный директор фирмы-подрядчика, которого задержали в городе Армавир Краснодарского края и доставили во Владимирскую область.

В ходе следствия было установлено, что преступление им совершалось при соучастии учредителя фирмы.

По версии следствия, 30 мая 2025 года МБУ «Спецпредприятие» города Гусь-Хрустальный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» заключила муниципальный контракт с организацией фигурантов на проведение первого этапа благоустройства набережной городского озера. При этом подрядчику перечислили аванс в размере 10 миллионов рублей.

Исполнительный директор и учредитель договорились о хищении части денег и передали заказчику документацию, в которой стоимость покупки материалов и оборудования была завышена на 2 миллиона рублей.

Однако фактически благоустройство велось плохо, и в сентябре 2025 года контракт был расторгнут. Организацию внесли в список недобросовестных поставщиков. Сейчас сумму выплаченного аванса уже удалось вернуть городу.

После задержания второго фигуранта на время следствия его отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.