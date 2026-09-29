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НовостиОбщество29 сентября 2026 6:22

Во Владимирской области с экс-депутата взыскали более 5,3 миллиона рублей

Народный избранник не представил сведения о законности получения этих денег
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН.

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, ранее надзорное ведомство региона провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупуии и установила, что на банковские счета одного из депутатов Совета народных депутатов города Струнино Александровского округа в 2023 году поступили деньги, превышающие его совокупный доход как за тот год, так и за два предшествующих.

Владелец счета в итоге не смог подтвердить законность получения более 5,3 миллиона рублей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Александровский городской суд с иском, в котором потребовала с теперь уже бывшего депутата взыскать всю сомнительную сумму в доход государства. Суд это требование удовлетворил, но бывший народный избранник обжаловал решение. Владимирский областной суд рассмотрел его жалобу, но оставил ее без удовлетворения и решение суда вступило в законную силу.