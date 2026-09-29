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НовостиОбщество29 сентября 2026 5:48

Во Владимирской области рассмотрят законопроект о трудоустройстве ветеранов СВО

Инициатором его принятия стала областная прокуратура
Алексей КОТМЫШЕВ
Ирина Ярцева. Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Ирина Ярцева. Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, на днях комитет по социальной политике и здравоохранению поддержал проект областного закона, устанавливающего квоту для приема на работу людей, завершивших военную службу.

Его инициатором стала Прокуратура Владимирской области. Старший помощник областного прокурора Ирина Ярцева отметила, что законопроект направлен на расширение трудовых гарантий для ветеранов СВО и поможет им быстрее социализироваться.

Предлагается установить в организациях и учреждениях с численностью сотрудников более 100 человек квоту для ветеранов СВО в размере 1 процент от общего числа сотрудников.

Аналогичные законы уже приняты во многих регионах России.