Патриарх Кирилл встретился с главой Владимирской области Александром Авдеевым

Фото: пресс-служба Патриархата Московского и всея Руси

Как сообщают Правительство Владимирской области и Патриархат Московский и всея Руси, в ходе визита в регион Патриарх Кирилл встретился с губернатором Александром Авдеевым.

В ходе беседы, состоявшейся в Камешковском округе в Смоленском скиту Спасо-Ефимиева монастыря, обсуждались главные вопросы сохранения в регионе исторического наследия, а также возрождение святынь и реализация совместных социальных программ.

Патриарх Кирилл отметил, что город Владимир процветает, а жители Владимирской области сохраняют веру.

В правительстве региона отметили, что взаимодействие властей с Владимирской епархией носит системный характер, охватывая разные стороны жизни, включая социальную защиту, образование, молодежную политику, культуру, туризм и вопросы реставрации.