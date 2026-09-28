В Муроме в ДТП с двумя легковыми автомобилями пострадал один человек

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 27 сентября около 00.00 в Муроме на перекрестке улиц Владимирское шоссе, Юбилейная и бульвар Тихомирова.

По предварительным данным, 34-летний водитель легкового автомобиля «Киа» при повороте налево на зеленый сигнал светофора столкнулся с «Ладой» под управлением 23-летнего молодого человека, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получил автолюбитель, управлявший «Киа». После оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой. По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.