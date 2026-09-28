Во Владимире на выставке экзотических животных обнаружено множество нарушений

Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 18 сентября специалисты ведомства нанесли внеплановый визит в ТЦ «Мегаторг», где работала передвижная выставка животных «Мадагаскар».

В ходе мероприятия вскрылся ряд серьезных нарушений со стороны организаторов. Так, срок проведения выставки был обозначен с 10 сентября по 4 октября, то есть 25 дней, хотя закон позволяет проводить их не более четырех дней.

Обитателями выставки оказались африканский еж, геккон, агама, хамелеон, питон, шиншиллы, сурикат, павлин, дикообраз, хорек, нутрия, куница и другие животные, однако обязательной лицензии у предпринимателя не имелось. На пять кроликов, суриката, павлина и дикообраза не оформили сопроводительные документы.

Документов на корма, плана дератизации и дезинфекции тоже не оказалось, а посетителям разрешалось кормить животных без контроля.

Примечательно, что эту же выставку 20 августа инспекторы управления проверяли в Иваново, где нашли те же самые нарушения. Однако их не только устранили, а отчасти даже усугубили, продлив срок работы. По данным фактам организаторам грозит административное наказание.

Информацию Россельхознадзора направил в горадминистрацию Владимира и в Прокуратуру Владимирской области для принятия соответствующих мер.