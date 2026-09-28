Патриарх Кирилл назвал Владимирскую землю сердцевиной России

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Как сообщает Московский Патриархат, в ходе визита во Владимирскую область Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после завершения мероприятий в Суздале побеседовал с губернатором Александром Авдеевым и митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром.

Александр Авдеев отметил, что с новым главой митрополии у них сложились теплые отношения и есть много планов, которые они реализуют. В частности, речь идет о консервации аварийных храмов и их восстановлении. В качестве примера Александр Авдеев привел ситуацию с церковью, в которой раньше во Владимире располагался планетарий, а теперь храм восстановят.

В свою очередь, Патриарх Кирилл поблагодарил главу региона за добрые слова.

« Владимирская земля — сердцевина России, вторая историческая столица после Киева. Действительно, Киев пал, и надо было спасать страну. В качестве новой столицы избрали Владимир — и правильно сделали», - отметил Патриарх Кирилл.

Он добавил, что Владимир является процветающим городом с православным населением, в котором сохраняются памятники истории, культуры и архитектуры, включая замечательные храмы.