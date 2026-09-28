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НовостиОбщество28 сентября 2026 9:57

Во Владимире городской автобус столкнулся с легковым автомобилем

Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщают отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру и Главное управление МЧС России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 28 сентября около 10.10 на проспекте Ленина у дома №65.

По предварительным данным, произошло столкновение автобуса городского маршрута с легковым автомобилем «Фольксваген».

На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ, подразделение МЧС и бригада «скорой помощи». Помощь сотрудников МЧС в итоге не потребовалась. Всего на месте аварии работало семь человек на трех спецмашинах.

Информация уточняется.