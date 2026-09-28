Фото: администрация Киржачского округа

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Киржаче продолжается благоустройство «Шелковой слободки». Сейчас в рамках работ на улицех Серегина и Коммунальной подготовили основания для проездов, а также парковок, велодорожек и тротуаров.

Кроме того, подрядчикам удалось создать основание проездов возле Детской школы искусств, где планируется разместить смотровую площадку.

Что касается основной зоны отдыха, то там строят павильон с террасой. Здесь будут проводить мастер-классы, тренинги и встречи с интересными людьми. Также в «Шелковой слободке» частично выполнили озеленение.