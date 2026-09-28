Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 сентября 2026 9:31

В Киржаче продолжается благоустройство «Шелковой слободки»

В городе реализуют проект по созданию нового общественного пространства
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Киржачского округа

Фото: администрация Киржачского округа

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Киржаче продолжается благоустройство «Шелковой слободки». Сейчас в рамках работ на улицех Серегина и Коммунальной подготовили основания для проездов, а также парковок, велодорожек и тротуаров.

Кроме того, подрядчикам удалось создать основание проездов возле Детской школы искусств, где планируется разместить смотровую площадку.

Что касается основной зоны отдыха, то там строят павильон с террасой. Здесь будут проводить мастер-классы, тренинги и встречи с интересными людьми. Также в «Шелковой слободке» частично выполнили озеленение.