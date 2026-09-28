Во Владимирской области отметили Всемирный день здоровья окружающей среды

Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

Этот масштабный экологический праздник стал прекрасным поводом, чтобы превратить заботу о природе в полезную повседневную привычку. Для этого специалисты ГБУ ВО «Экорегион» подготовили несколько рекомендаций, которые помогут внести вклад в сохранение природы.

Так, важно помнить, что далеко не весь бытовой мусор можно выбрасывать в общий контейнер. Батарейки, энергосберегающие лампы и аккумуляторы необходимо сдавать в специальные пункты приема или экобоксы, чтобы они не отравляли почву и воду.

Отказ от одноразового пластика. Одноразовая посуда и пакеты наносят огромный вред экосистемам. Отказ от них благоприятно сказывается на окружающей среде и помогает экономить бюджет. Замените их стильными альтернативами: яркие шоперы и эко-сумки станут отличным аксессуаром к вашему образу, а многоразовые бутылки для воды и термокружки подчеркнут вашу осознанность.

Прежде чем отправить ненужную одежду, технику или мебель на свалку, подумайте: возможно, эти вещи пригодятся кому-то еще. Разместите объявление на сервисах объявлений или передайте их в благотворительные фонды. Это не только сокращает объем мусора, но и дарит вашим вещам вторую жизнь.

Каждое посаженное дерево, каждый килограмм рассортированного мусора или участие в экологических акциях делают наш регион чище и безопаснее для будущих поколений.