В Александрове ревнивый местный житель ограбил бывшую супругу

. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор 50-летнему местному жителю. Он обвинялся в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Судом установлено, что мужчина и его супруга вот уже два года как разведены, и александровец все это время с семьей не жил и никак не помогал, в том числе не платил алименты на детей.

Осенью 2025 года он узнал, что его экс-супруга ездила отдыхать в Турицию, и тут в нем вспыхнула ревность. Бывший муж пришел в квартиру, где они жили вместе с женой, и начал ругаться с женщиной. В ходе ссоры он начал угрожать ей расправой и потребовал отдать дорогой телефон.

Бывшая супруга испугалась и пыталась звонить знакомым, но незваный гость выхватил у нее из рук гаджет и был таков.

С учетом того, что ранее мужчина уже не раз становился фигурантом уголовных дел за хулиганство, вымогательство, разбой, нарушение неприкосновенности жилища и прочие преступления, а также с учетом других обстоятельств дела, суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.