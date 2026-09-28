В Суздале Патриарх Кирилл рассказал о гонениях на церковь в советские годы

Фото: пресс-служба Владимирской епархии

Как сообщают Владимирская епархия и Московский Патриархат, Святейший Патриарх Кирилл в ходе посещения Воскресенского собора Суздаля обратился к собравшимся с первосвятительским словом, в котором сделал акцент на молодом поколении.

Он отметил, что в жизни может случиться разное, и вспомнил собственные молодые годы, когда его деда и отца посадили в тюрьму только из-за того, что они были православными людьми. Также Патриарх Кирилл вспомнил о гонениях, которым подвергалась церковь в советское время.

Он выразил надежду, что подобного никогда больше в России не повторится, и пожелал молодежи достойно пройти свой жизненный путь.

В завершение визита во Владимирскую область Предстоятель Русской Православной Церкви провел беседу с губернатором региона Александром Авдеевым и митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром.