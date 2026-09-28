Во Владимире 7 октября проверят уличную систему оповещения

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Как сообщает администрация города Владимира, по информации управления гражданской защиты, 7 октября на территории областного центра состоится техническая проверка муниципальной системы оповещения населения, а также комплексной системы экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях. Проводить ее будут с 10ю00 до 11.00.

В связи с этим во Владимире запустят электрические сирены и акустические системы с передачей речевого сообщения, в котором разъясняют жителям их действия при получении сигналов.

Жителей во время проведения проверки просят ничего не предпринимать.