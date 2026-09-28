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НовостиОбщество28 сентября 2026 5:43

Во Владимирской области часть пенсий и пособий в октябре жители получат досрочно

Это сделают в связи с выпадением доставочных дней на выходные
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН.

Как сообщает Отделение Социального фонда России по Владимирской области, некоторые детские пособия за сентябрь и пенсии за октябрь будут выплачены досрочно. Связано это с тем, что доставочные дни 3 и 11 октября приходятся на выходные.

Так, 2 октября через банки поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплата на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

А 5 октября банки перечислят владимирцам ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, в то время как 8 октября получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающие родители.

Что касается пенсий, то они поступят на банковские счета 6 октября, 9 октября за 11 число и 21 октября. Кроме того, 6 октября ежемесячную выплату перечислят ветеранам боевых действий.

Что до почтовых отделений, то здесь пенсии и детские пособия доставляются с 3 по 25 число в зависимости от графика доставки в конкретном отделении.