В Суздале Патриарх Кирилл освятил колокол с именами погибших участников СВО

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Как сообщают Владимирская епархия и Московский Патриархат, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после окончания Божественной литургии, состоявшейся в Сретенском храме Ризоположенского монастыря Суздаля, посетил Воскресенский кафедральный собор. Его сопровождали губернатор Владимирской области Александр Авдеев, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр и другие гости.

В дар храму Патриарх передал икону Божией Матери «Неувядаемый цвет», а для собравшихся — маленькие иконы Ефросинии Суздальской с патриаршим благословением.

После этого во дворе храма Патриарх Кирилл совершил освящение колокола, который был изготовлен в память о погибших на СВО жителях Суздаля и Суздальского округа. Всего на колоколе написано 116 имен. Изготовили его ярославские мастера.