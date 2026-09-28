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НовостиОбщество28 сентября 2026 5:11

В Суздале Патриарх Кирилл освятил колокол с именами погибших участников СВО

Предстоятель Русской Православной Й\Церкви побывал в городе 27 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Как сообщают Владимирская епархия и Московский Патриархат, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после окончания Божественной литургии, состоявшейся в Сретенском храме Ризоположенского монастыря Суздаля, посетил Воскресенский кафедральный собор. Его сопровождали губернатор Владимирской области Александр Авдеев, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр и другие гости.

В дар храму Патриарх передал икону Божией Матери «Неувядаемый цвет», а для собравшихся — маленькие иконы Ефросинии Суздальской с патриаршим благословением.

После этого во дворе храма Патриарх Кирилл совершил освящение колокола, который был изготовлен в память о погибших на СВО жителях Суздаля и Суздальского округа. Всего на колоколе написано 116 имен. Изготовили его ярославские мастера.