В Камешковском округе прокуратура требует привести в порядок сельскую дорогу

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камшковского округа провело проверку по обращению жителей деревень Аксенцево, Андрейцево и Леонтьево.

Селяне пожаловались на плохое состояние дороги, проходящей через их населенные пункты. В ходе проверки установлено, что на ней действительно имеются просадки и колеи, а в некоторых местах вовсе отсутствует твердое покрытие.

В связи с тем, что такая ситуация может угрожать ростом ДТП с угрозой жизни и здоровью жителей, надзорное ведомство внесло представление начальнику МБУ «Управление жлищно-коммунального хозяйства» Камешковского округа.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.