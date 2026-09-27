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НовостиОбщество27 сентября 2026 15:52

В Камешковском округе прокуратура требует привести в порядок сельскую дорогу

На ситуацию пожаловались жители нескольких населенных пунктов
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камшковского округа провело проверку по обращению жителей деревень Аксенцево, Андрейцево и Леонтьево.

Селяне пожаловались на плохое состояние дороги, проходящей через их населенные пункты. В ходе проверки установлено, что на ней действительно имеются просадки и колеи, а в некоторых местах вовсе отсутствует твердое покрытие.

В связи с тем, что такая ситуация может угрожать ростом ДТП с угрозой жизни и здоровью жителей, надзорное ведомство внесло представление начальнику МБУ «Управление жлищно-коммунального хозяйства» Камешковского округа.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.