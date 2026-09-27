Владимирские силовые структуры встретились с космонавтом Евгением Тарелкиным

Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель Евгений Тарелкин. Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают УМВД России по Владимирской области и Следственное управление СКР по региону, в ведомствах на днях состоялись встречи с космонавтом-испытателем, Героем Российской Федерации, подполковником Евгением Тарелкиным.

Свой единственный космический полет он совершил 23 октября 2012 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-06М» совсемтно с командиром Олегом Новицким и астронавтом NASA Кевином Фордом. Полет занял чуть менее 144 суток.

Также после возвращения космонавты участвовали в эксперименте на центрифуге, в ходе которого отрабатывали навыку ручного управляемого спуска на поверхность Марса. Это пригодится для будущих экспедиций.

После ухода с космической службы Евгений Тарелкин в 2022 году отправился добровольцем в зону проведения СВО и сейчас продолжает активно заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Космонавт побеседовал с сотрудниками силовых ведомств, рассказал о своей жизни, поделился интересными случаями и другими историями. В полиции и Следкоме отметили, что такие встречи положительно влияют на укрепление морально-нравственных ценностей среди сотрудников и демонстрируют молодежи примеры настоящего патриотизма.