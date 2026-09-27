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НовостиОбщество27 сентября 2026 11:12

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом митрополита Никандра

Также награды удостоился вице-губернатор Владимир Куимов
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирская епархия

Фото: Владимирская епархия

В ходе визита в Суздаль Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение и великое освящение Сретенского храма, а также обратился к собравшимся с первосвятительским словом.

После этого глава Русской православной церкви поблагодарил за труды как в епархии, так и в Московской патриархии митрополита Владимирского и Суздальского Никандра. В качестве признательности за труды Патриарх наградил его крестом с панагией. Кроме того, в связи с 40-летием со дня рождения и за внимание к усердным архипастырским трудам митрополит Никандр был удостоен ордена Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени.

Точно такой же орден Патриарх Кирилл вручил заместителю губернатора Владимирской области Владимиру Куимову.

Также были награждены руководители предприятий за помощь Русской православной церкви, а всем собравшимся раздали иконы святой Ефросинии Суздальской с патриаршим благословением.