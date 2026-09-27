Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 сентября 2026 10:35

В Суздаль прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В городе встретили предстоятеля Русской православной церкви
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Владимирская епархия сообщила о прибытии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Суздаль 27 сентября.

В Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Ризоположенском женском монастыре Суздаля.

Кроме того, в ходе богослужения глава Русской православной церкви совершил чин великого освящения Сретенского храма, в котором после его возрождения вновь начнутся богослужения.

Также в этот день ожидается освящение нового колокола для Воскресенского кафедрального собора.