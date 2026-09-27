В Суздаль прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

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Владимирская епархия сообщила о прибытии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Суздаль 27 сентября.

В Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Ризоположенском женском монастыре Суздаля.

Кроме того, в ходе богослужения глава Русской православной церкви совершил чин великого освящения Сретенского храма, в котором после его возрождения вновь начнутся богослужения.

Также в этот день ожидается освящение нового колокола для Воскресенского кафедрального собора.