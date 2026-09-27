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НовостиОбщество27 сентября 2026 8:42

Во Владимире местные жители пожаловались на состояние улицы Нижняя Дуброва

После обращений горожан на место выезжало руководство города
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает глава города Владимира Сергей Волков, на минувшей неделе вместе с коллегами он побывал на улице Нижняя Дуброва, поводом к выезду стали обращения граждан.

В частности, существует несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Во-первых, необходимо привести в порядок тротуары, ведущие к остановкам и жилым домам. Эти работы решено провести в следующем теплом сезоне.

Также необходимо починить проезжую часть, дефекты обещали устранить. Кроме того, жители посетовали на состояние павильона одной из автобусных остановок, который тоже нуждается в ремонте. Его также обещали обновить.

Еще одна проблема — хаотичная парковка у дома №47, сужающая дорогу до одной полосы в каждую сторону. Управлению муниципального контроля дано задание решить эту проблему и привести территорию в порядок.

Также имелись претензии к высокой траве и мелким кустарникам неподалеку, эту проблему должны решить владельцы территории.