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НовостиОбщество27 сентября 2026 8:21

Ковровский историко-краеведческий музей создаст мультимедийный детский центр

Новый проект будет призван воспитывать в ребятах любовь к родному краю
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Историко-краеведческий музей Ковровского района

Фото: Историко-краеведческий музей Ковровского района

Как сообщает Историко-краеведческий музей Ковровского района, учреждение стало победителем конкурса Министерства культуры России на создание детских культурно-просветительских центров.

Планируется, что в 2027 году в музее «Стардоуб на Клязьме» в селе Клязьминский городок Ковровского округа создадут культурно-просветительский краеведческий центр. Его назовут «На древней земле Стародуба». Открытие состоится в рамках нацпроекта «Семья».

Кстати, сам город Стародуб, который в прошлом стоял на Клязьме, в 2027 году отметит 875-летие с даты основания.

Новый детский центр должен будет привлекать внимание ребят к отечественной истории и краеведению, а помогут в этом новейшие цифровые технологии и мультимедийные практики.

Предполагается, что в основе музея будут стоять три культурно-просветительские лаборатории: «Мой край», «Моя родословная», «Мой музей». Здесь будут проводиться исследовательские работы в сфере истории, географии родного края, археологии, а также генеалогии и музеологии.

Главное — воспитать в ребятах любовь к своему родному уголку.